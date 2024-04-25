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Зеленский: Исход конфликта с Россией понравится не всем

08:18
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Политик заявил, что украинцы "должны победить"

Украинский президент Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что "все будут счастливы" от исхода конфликта Украины и России. При этом политик признался, что сам не знает, "как это будет".
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В интервью телеканалу Fox News украинский лидер заявил, что украинцы "должны победить". Зеленский отметил, что "я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы".

Ранее министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль заявлял, что американские власти используют конфликт на Украине для удовлетворения потребностей собственных военных монополий и подчинения украинских властей ради сдерживания России — за красивыми лозунгами Вашингтона про "руку помощи" скрывается собственная выгода.

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан отмечал, что украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования.

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