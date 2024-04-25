ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова объяснила вето России на резолюцию США по ядерному оружию в космосе

08:36
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Ее обсуждали 24 апреля

Россия сохраняет строгую приверженность международно-правовым обязательствам в области космического права, в том числе Договору о космосе 1967 года. Об этом в среду, 24 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Кремль ответил на заявление Польши о размещении ядерного оружия

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, Россия была вынуждена наложить вето на американо-японский проект резолюции Совбеза ООН о ядерном оружии в космосе в связи с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы.

Россия также против попыток США создать, используя всемирную организацию, новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений.

Скоро Россия представит собственный проект резолюции по неразмещению ядерного оружия в космосе, резюмировала Захарова.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что звучащие из Соединенных Штатов измышления о якобы размещаемом в космосе российском ядерном оружии не имеют ничего общего с реальностью. Дипломат отметил, что никакой основы для диалога с США по стратегической стабильности в нынешних условиях не существует.

Российский министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на обвинения с Запада, отмечал, что у России нет проектов по размещению ядерного оружия в космосе. Он подчеркнул, что страна никогда этого не делала и не планирует делать в будущем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Космос
Космос
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.