Суд наложил арест на активы и счета Тимура Иванова

Речь идет даже о бывших женах

Суд арестовал недвижимость, счета и активы бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников.

Речь идет о том, что зарегистрировано на него самого, его жену, на бывших жен и пятерых детей, включая приемных.

Арест наложен столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова виновным, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент Иванов находится в СИЗО "Лефортово". Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Экс-замминистра свою вину не признал, сотрудничает со следствием. Также арестован соучастник Иванова - бизнесмен Сергей Бородин.

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