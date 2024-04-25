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Суд наложил арест на активы и счета Тимура Иванова

08:26
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Речь идет даже о бывших женах

Суд арестовал недвижимость, счета и активы бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников.

Речь идет о том, что зарегистрировано на него самого, его жену, на бывших жен и пятерых детей, включая приемных.

Арест наложен столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова виновным,  сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент Иванов находится в СИЗО "Лефортово". Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Экс-замминистра свою вину не признал, сотрудничает со следствием. Также арестован соучастник Иванова - бизнесмен Сергей Бородин. 

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