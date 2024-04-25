Политолог Маслов об угрозах США Китаю: "Это не просто пугалки"

Вашингтон готов пойти на это

В Китай с трёхдневным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Ему предстоят переговоры с министром иностранных дел Ван И. Не исключена и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Одна из главных целей визита Блинкена - убедить Пекин отказаться от сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом. В Вашингтоне утверждают, что китайские компании продолжают поставлять в Россию компоненты двойного назначения, на которые наложено эмбарго. Сразу два влиятельных издания - Washington Post и Wall Street Journal - сообщили, что американские чиновники уже предупредили китайских коллег о намерении ввести самые жёсткие санкции.

В МИД КНР в связи с этом вновь заявили, что Китай и Россия имеют полное право развивать торгово-экономическое сотрудничество, а всякие односторонние санкции незаконны.

О серьезности угроз Китая с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ.

"США прочерчивают еще одни красные линии, и, на мой взгляд, это не просто какие-то "пугалки", как было раньше. США показывают инструменты казни: обрубим интернет, обрубим участие Китая в SWIFT и тк. Это не простые запугивания. США готовы сейчас на это пойти, чтобы показать другим странам, что заигрывать с США или идти против их политики, нельзя, невозможно и просто опасно.

Позицию Штатов можно понять. Самая главная задача США – сделать так, чтобы та модель развития Китая, которая существует, не реализовалась. Чтобы Китай оставался производителем, пускай крупным, но ни в коем случае не формировал ни смыслов, не участвовал в формировании международной политики, информационного пространства и тд. И в этом смысле Китай, который действительно испытывает целый ряд сложностей в экономике, стоит перед очень сложным выбором: да, можно пойти на это давление, какое-то время развивать отношения со Штатами и даже выйти обратно на американские рынки, но после этого Китай как самостоятельный политический игрок перестанет существовать", - заявил Маслов.

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