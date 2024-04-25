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Выслеживали три дня: в зоне СВО уничтожили очередной американский "Абрамс"

08:37
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Бронемашину уничтожили с помощью беспилотника

Группировка "Днепр" продолжает вести бои за населенный пункт Работино. На Донецком направлении российские войска отбили семь контратак противника  в районе Часова Яра, Георгиевки и Красногоровки.

Группировка "Центр" отработала по 350 выявленным целям. Ликвидированы 24 вражеских опорника и 80 позиций артиллерии ВСУ. За сутки противник потерял более тысячи боевиков.

На Авдеевском направлении расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил очередной американский танк "Абрамс". 60-тонную машину выслеживали три дня, анализировали воздушную и радиоэлектронную обстановку. Вражеский экипаж постоянно менял место дислокации, при обстрелах прятался в укрытии. Но это не спасло украинских танкистов. Выбрав подходящее время и метеоусловия, наш расчет направил беспилотник точно в цель.

"Слаженность работы расчета, скорость запуска - долетели, ветер помог, по ветру шел, зашли на цель - попали, к счастью. То есть наша работа долгая, она принесла результат", - говорит командир взвода.

А сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 группировки "Восток" поразили опорник и живую силу неонацистов. Экипажи нанесли удары неуправляемыми объемно-детонирующими  бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели уничтожены с безопасного расстояния, Су-34 не входили в зону  действия вражеских средств ПВО. После подтверждения от разведки - самолеты вернулись на аэродром базирования.

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