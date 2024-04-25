В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии старший прапорщик Евгений Збаразский подвергся атаке радикалов при разгрузке боеприпасов для нашего подразделения. Он оказал первую помощь раненым. После того, как нападение противника было отбито, Евгений организовал доставку пострадавших в безопасное место, чем спас жизни более десяти бойцов.

Гвардии младший лейтенант Илья Носков в составе штурмовой группы попал под обстрел неприятеля. Скрытно переместившись в тыл вражеского пулемётного расчёта, Илья уничтожил его, а затем подавил и вторую огневую точку боевиков. А выявив позиции тяжёлого вооружения ВСУ, Носков передал координаты нашей артиллерии. Все цели были поражены.

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