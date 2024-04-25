Небензя назвал циничным подлогом резолюцию США о ядерном оружии в космосе

Поправки России не были учтены

Циничным подлогом и обманом назвал наш представитель при ООН проект резолюции США и Японии о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. Документ поддержали 13 стран, но Москва воспользовалась правом вето.

Комментируя такой шаг, Василий Небензя пояснил: перед голосованием Россия и Китай внесли принципиальную поправку о недопустимости размещения в космосе любых вооружений. Однако американцы предложение отвергли. Более того, постпред США обвинила Москву в провоцировании ядерной угрозы. По словам нашего дипломата, подобная позиция объясняется просто.

"Если США действительно такие поборники мирного космоса, то почему вы, уважаемые коллеги, проголосовали против нашей поправки о том, что надо запретить размещение в нём любого оружия, а не только оружия массового уничтожения? Многое становится понятным, если вспомнить, что Соединённые Штаты и их союзники некоторое время назад анонсировали планы, которые включают размещение оружия, в частности, ударных боевых систем в космическом пространстве, применение силы или угрозу силой в космосе, из космоса, а также в отношении космоса и его использование для проведения боевых операций", - заявил Небензя.



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