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Небензя назвал циничным подлогом резолюцию США о ядерном оружии в космосе

08:38
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Поправки России не были учтены

Циничным подлогом и обманом назвал наш представитель при ООН проект резолюции США и Японии о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. Документ поддержали 13 стран, но Москва воспользовалась правом вето.

Комментируя такой шаг, Василий Небензя пояснил: перед голосованием Россия и Китай внесли принципиальную поправку о недопустимости размещения в космосе любых вооружений. Однако американцы предложение отвергли. Более того, постпред США обвинила Москву в провоцировании ядерной угрозы. По словам нашего дипломата, подобная позиция объясняется просто.

"Если США действительно такие поборники мирного космоса, то почему вы, уважаемые коллеги, проголосовали против нашей поправки  о том, что надо запретить размещение в нём любого оружия, а не только оружия массового уничтожения? Многое становится понятным, если вспомнить, что Соединённые Штаты и их союзники некоторое время назад анонсировали планы, которые включают размещение оружия, в частности, ударных боевых систем в космическом пространстве, применение силы или угрозу силой в космосе, из космоса, а также в отношении космоса и его использование для проведения боевых операций", - заявил Небензя.
 

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Василий Небензя
Василий Небензя
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