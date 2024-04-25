Антибиотики из стандарта лечения ОРВИ исключили в Минздраве

При этом добавили консультации еще трех врачей-специалистов

Министерство здравоохранения России пересмотрела стандарт лечения ОРВИ. Теперь врачи при вирусной инфекции не будут выписывать антибиотики. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно новому стандарту, изменился и объем консультаций от врачей-специалистов. В список добавили пульмонолога, гематолога и акушер-гинеколога. Раньше консультировали лишь четыре врача: инфекционист, кардиолог, оториноларинголог и невролог. Основное лечение назначал терапевт.

Убрав антибиотики, минздрав внес в стандарт дополнительные препараты. В частности, там появилось противовирусное средство с недоказанной эффективностью. Изменился и список инструментального контроля и лечения. Там теперь добавлена пульсоксиметрия.

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