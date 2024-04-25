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В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

08:50
  • четверг
  • 25 апреля 2024

В его разработку вложили более миллиарда рублей

Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева.
В России появился аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

В его разработку и исследования вложили более одного миллиарда рублей. Как утверждается, препарат может уничтожать патологические Т-лимфоциты, которые атакуют клетки организма.

По результатам клинических испытаний препарат показал высокий профиль эффективности и безопасности. Теперь компания-производитель может начать его промышленный выпуск, передает "Интерфакс".

Болезнь Бехтерева на данный момент считается неизлечимой. Это аутоиммунное заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы преимущественно в районе позвоночника за инородные тела.

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