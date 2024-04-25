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Посол Антонов оценил передачу Вашингтоном Киеву ракет ATACMS исподтишка

09:02
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Он не верит в обещания Киева не применять ATACMS по территории России

Американские чиновники задним числом подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия — ракет ATACMS. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Вашингтон тайно передал Киеву ракеты ATACMS

Как сообщает российское посольство в США в своем Telegram-канале, дипломат назвал очевидным тот факт, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России. Даже американские СМИ, настроенные не в пользу России, "признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам".

Однако "не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию", подчеркнул Антонов.

21 апреля руководитель комитета по разведке Сената американского Конгресса Марк Уорнер заявлял, что Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений в рамках нового законопроекта, в том числе тактических ракет ATACMS, через неделю. Как оказалось, эти ракеты тайно уже были отправлены в Киев.

Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что англосаксы и киевский режим назойливо пытаются обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по "формуле Зеленского". При этом под прикрытием "мирных инициатив" Вашингтон продолжает наращивать террористический потенциал Украины.

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