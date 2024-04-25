МИД России назвал виновника недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику

США оказывают давление на власти Мексики

Причина недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, заключается в давлении Вашингтона на власти страны. Такое заявление сделал в четверг, 25 апреля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

По мнению дипломата, о причине происходящего легко догадаться — "она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона".

Проблемы подобного рода возникают не только на рейсах Turkish Airlines, следующих в Мексику — с ними столкнулись российские граждане, направляющиеся в некоторые другие латиноамериканские страны, отметил Рябков.

Российская сторона занимается решением этой проблемы, "мы, не спрямляя углы и не пытаясь ничего приукрасить или как-то смягчить, отработаем со всеми, кто в это вовлечен", сообщает ТАСС.

В стремлении навязать другим государствам свою санкционную политику Соединенные Штаты угрожают вторичными рестрикциями за взаимодействие с Россией. В феврале три из четырех крупнейших китайских банков прекратили принимать платежи из России. Эксперты отмечают, что ведущие банки даже из так называемых дружественных стран воздерживаются от открытия счетов российским клиентам.

Россия и Турция пытаются устранить проблемы с банковскими переводами, возникающие из-за антироссийских санкций. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков признал, что это наносит серьезный ущерб интересам и российских, и турецких экономических операторов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"