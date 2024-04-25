Жена Петросяна рассказала о серьезной болезни

Татьяна Брухунова призналась подписчикам, что ей приходится серьезно лечиться

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам в соцсетях о тяжелой болезни. Она призналась, что у нее гнойный гайморит и сейчас приходится принимать большое количество антибиотиков. Об этом пишет kp.ru.

Брухунова добавила, что тяжесть состояния усугубляется сезонной аллергией. Сейчас она проходит лечение. Женщине помимо лекарств прописали множество процедур. Единственное, что доставляет неудобство - необычно-низкая температура тела. Татьяна сообщила подписчикам, что у нее - 34,5 градуса.

Журналисты издания вспомнили еще об одном недуге Брухуновой. У нее варикоз вен нижних конечностей. Из-за этого даже появились предположения, что для рождения дочери Петросян и Брухунова воспользовались услугами суррогатной матери. Однако семейная пара это предположение отвергает.

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