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Жена Петросяна рассказала о серьезной болезни

09:02
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Татьяна Брухунова призналась подписчикам, что ей приходится серьезно лечиться

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам в соцсетях о тяжелой болезни. Она призналась, что у нее гнойный гайморит и сейчас приходится принимать большое количество антибиотиков. Об этом пишет kp.ru.

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Брухунова добавила, что тяжесть состояния усугубляется сезонной аллергией. Сейчас она проходит лечение. Женщине помимо лекарств прописали множество процедур. Единственное, что доставляет неудобство - необычно-низкая температура тела. Татьяна сообщила подписчикам, что у нее - 34,5 градуса. 

Журналисты издания вспомнили еще об одном недуге Брухуновой. У нее варикоз вен нижних конечностей. Из-за этого даже появились предположения, что для рождения дочери Петросян и Брухунова воспользовались услугами суррогатной матери. Однако семейная пара это предположение отвергает. 

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