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Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны

09:42
  • четверг
  • 25 апреля 2024

До 23 июня

Басманный районный суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела экс-замминистра обороны - совладельца "Олимпситистроя" Александра Фомина.
Суд наложил арест на активы и счета Тимура Иванова

Он обвиняется в даче взятки, сообщили в пресс-службе суда. Фомин пробудет под стражей один месяц 30 суток - до 23 июня 2024 года.

По версии следствия, Фомин был с Ивановым в доверительных отношениях. Находясь в составе организованной группы, он оказывал экс-замминистру услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий.

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан 23 апреля, его обвиняют в получении взятки. Свою вину Иванов не признает, решение суда об аресте намерен обжаловать. Также по делу арестован соучастник Иванова - бизнесмен Сергей Бородин.

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