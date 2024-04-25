Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны

До 23 июня

Басманный районный суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела экс-замминистра обороны - совладельца "Олимпситистроя" Александра Фомина.

Он обвиняется в даче взятки, сообщили в пресс-службе суда. Фомин пробудет под стражей один месяц 30 суток - до 23 июня 2024 года.

По версии следствия, Фомин был с Ивановым в доверительных отношениях. Находясь в составе организованной группы, он оказывал экс-замминистру услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий.

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан 23 апреля, его обвиняют в получении взятки. Свою вину Иванов не признает, решение суда об аресте намерен обжаловать. Также по делу арестован соучастник Иванова - бизнесмен Сергей Бородин.

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