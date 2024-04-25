Собянин: На западе Москвы планируется обновить пять крупных общественных пространств

Основные работы по благоустройству в этом году пройдут за пределами центра

На западе Москвы в 2024 году будет благоустроено пять крупных общественных пространств. Такими планами поделился на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, комфортную среду рядом с домом получат сотни тысяч жителей города.

В частности, в районе Ново-Переделкино будет обустроен спортивный кластер. Его сделают на улице Лукинская. Сейчас на этом месте пустырь, который ждет масштабное изменение. "Сделаем скейтпарк с трамплинами, памп-трек, а также площадку с бетонным боулом для катания и выполнения трюков на скейтборде, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX. Обустроим зону воркаута и поле для мини-футбола, поставим спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя" для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, отработки техники скалолазания", – сообщил Собянин.

Рядом со спортзоной сделают игровые площадки для детей. Игровые комплексы будут в экостиле и с обучающими элементами. Малыши смогут через игру исследовать свет, звук и электричество. Для родителей будет размещена дополнительная информация, чтобы они могли помочь своим детям.

В Ново-Переделкино также обустроят прогулочные маршруты. В том числе деревянный настил на берегу реки Алешинки. А в районе Очаково-Матвеевское будут наводить порядок в долине реки Навершки. Здесь появится сеть прогулочных тропинок с деревянными настилами, удобные лавочки и подвесные качели. Организуют игровую и спортивную зоны.

Кроме того, планируется завершить комплексное благоустройство микрорайона Фили-Кунцево. Здесь предстоит сделать безбарьерную среду для пешеходов. Для детей появятся четыре игровые зоны.

"Еще один микрорайон – в границах Вернадского и Ленинского проспектов и ул. 26 Бакинских Комиссаров – преобразится в Тропарево-Никулино. Ранее здесь благоустроили территорию школы на Проспекте Вернадского и пешеходный маршрут от ул. Доктора Гааза до проспекта Вернадского. В этом году работы охватят весь микрорайон. Отремонтируем дорожки, обустроим спуски для маломобильных горожан, создадим инфраструктуру для детского досуга и занятий спортом. Обновим девять детских площадок в единой стилистике. Здесь будут традиционные карусели, качалки, песочницы и качели-гнезда, необычные комплексы для балансирования, игровые башенки и развивающие интерактивные панели. Сделаем четыре спортивные площадки с турниками и уличными тренажерами. Кроме того, появятся зоны тихого отдыха со скамейками и площадка для выгула собак с оборудованием для игр и дрессировки питомцев", – сообщил мэр.

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