Москвичам напомнили о перекрытиях движения из-за репетиций Парада Победы

Его готовят к 9 мая

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы. Об этом в четверг, 25 апреля, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы, в эти дни будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в Центральном и Юго-Восточном административных округах.

Кроме того, на отдельных участках будет запрещена парковка автотранспорта с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая.

Ранее сообщалось, что образцы трофейной техники выставят на площади перед Музеем Победы. В течение мая можно будет увидеть немецкие Leopard и Marder, американскую Bradley, шведскую БМП CV90, французскую АМХ-10RC и другие захваченные в ходе спецоперации образцы натовской боевой техники.

Тех, кто будет передвигаться по Москве в предстоящие майские праздники на личном автотранспорте, ждет традиционный подарок от столичных властей. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 29, 30 апреля, 1, 9, 10 и 11 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"