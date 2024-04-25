Россия ударит по ядерным объектам НАТО в случае их появления в Польше

Из Варшавы звучат грозные заявления на эту тему

Ядерные объекты стран НАТО в случае их постоянного размещения на территории Польши станут военной целью для России. Об этом заявил в четверг, 25 апреля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

По словам дипломата, расширение практики совместных ядерных миссий НАТО независимо от того, кто станет той страной или теми странами, которые могут присоединиться к уже участвующим в этой практике, носит сугубо дестабилизирующий характер, а "по факту — угрожающий".

Приближение совместных ядерных миссий стран Североатлантического альянса к российским границам обостряет угрозы для России, поэтому "соответствующие объекты точно станут целью", цитирует предупреждение Рябкова ТАСС.

Пока в Варшаве не могут разобраться между собой в вопросе размещения ядерного оружия. Глава польского правительства Дональд Туск выступил с критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды после того, как тот не исключил вероятность размещения в стране ядерного оружия Североатлантического альянса.

Комментируя высказывание польского президента Анджея Дуды на эту тему, спикер Кремля Дмитрий Песков предупредил, что "военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации" этих планов. При этом основой ядерной доктрины России остается ее сдерживающий характер.

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