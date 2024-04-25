В Твери завели дело о ложном акте терроризма

Охранники установили муляжи СВУ под мостом

Сотрудники ФСБ поймали в Твери мужчин, заложивших муляжи взрывных устройств под мосты.

По делу задержаны два сотрудника частной компании, которая специализируется на обеспечении транспортной безопасности на объектах дорожной инфраструктуры, имеющих критическую важность. Злоумышленники изготовили три муляжа СВУ и оставили их рядом с опорами двух мостов через реку Тверца.

После этого они позвонили в правоохранительные органы и сообщили о якобы готовящемся в городе теракте. Специалисты установили личности звонивших и задержали их за имитацию минирования, сообщили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Мужчины арестованы. Третья их сообщница, находящаяся за пределами России, объявлена в международный розыск.

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