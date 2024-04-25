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РБК: в России нет гендерной разницы в уровне зарплат

10:13
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Женщины получают меньше, потому что заняты менее тяжелым трудом

В России нет гендерной разницы зарплат. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минтруд страны. Женщины часто получают меньше мужчин, потому что условия труда у них легче. Поэтому гендерное равенство в сфере труда обеспечено.

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Ведомство напоминает, что случаи, когда женщинам платят меньше, чем мужчинам на аналогичной должности, нарушают законодательство. В этом случае можно жаловаться на действия работодателя.

Минтруд отметил, что равенство мужчин и женщин в России гарантирует Конституция. В статье 19 говорится, что "мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации". А в трудовых отношениях это же положение подкрепляется Трудовым кодексом. Там в статье 3 говорится: "Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи и т. д."

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