В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники

В некоторых регионах уже "работают на опережение"

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников.

Автор инициативы заявил, что в майские праздники ежегодно увеличивается количество пьяных ДТП, число травм и отравлений по вине алкоголя, ухудшается криминогенная обстановка.

При этом федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах и во время проведения некоторых событий, но не устанавливает специальных ограничений на праздничные даты, отметил Хамзаев. Он также указал на то, что в некоторых регионах власти "работают на опережение".

Чтобы "дополнительно защитить здоровье наших граждан", парламентарий предложил ввести полный федеральный запрет на торговлю спиртным с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого. Это, по словам главы государства, безусловно позитивно сказывается на здоровье нации.

Рассказывая о секретах своего хорошего самочувствия, президент упоминал и отказ от крепкого алкоголя. По словам Владимира Путина, нет ничего невозможного, даже на пенсии можно оставаться в отличной физической форме.

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