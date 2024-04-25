Российские войска освободили Новобахмутовку

На здании администрации установили флаги подразделений

Первые кадры из Новобахмутовки. Бойцы 15-й штурмовой бригады и отряда "Арбат" забираются на здание администрации и устанавливают на крыше флаги своих подразделений. Сегодня этот небольшой, но стратегический важный поселок неподалеку от Донецка, полностью освобожден от националистов и перешел под контроль российских войск.

А это кадры из Ласточкино. Еще один бывший бастион ВСУ на Авдеевском направлении зачищен. Боевики сбежали, бросив НАТОвскую технику и вооружения. Вот безнадежно застрявший в грязи американский бронетранспортет М-113. И очевидно, что вместе с радикалами спешно отступали и наемники из США. На бортах пробитого пулями джипа - имена иностранцев. А в домах - оставленные арсеналы. Например, выстрелы к гранатомету "Бульдог" и мины. Во дворе ликвидированная огневая точка.

Сегодня в копилку потерь ВСУ в технике российские бойцы добавили еще один американский "Абрамс". Три дня наши разведчики выслеживали местонахождение танка. И думали, как обойти выставленные по периметру капонира системы радиоэлектронной борьбы. Националисты охраняли пентагоновскую машину, как зеницу ока. Но тщетно. Операторы подняли в воздух новейшие модификации "Ланцета". И вот атака. Все беспилотники - точно в корпус и башню. После первого удара "Абрамс" загорелся. Еще через минуты сдетонировал боезапас. И танк буквально порвало на фрагменты.

Срочные новости пришли утром из поселка Соловьево. С передовой сообщают, что штурмовые группы прорвали оборону ВСУ на окраинах, закрепились в полуразрушенных домах и развивают наступление. Соловьево - это фланг города Очеретино. Он тоже практически полностью освобожден. Проще говоря, это значит, что оборонительный участок боевиков здесь провален. Точнее, буквально раздавлен гусеницами российских танков и массированными ударами тяжелых гаубиц. Сейчас при поддержке бронетехники идет мощный штурм Красногоровки и Бердычей.

За сутки на авдеевском участке наши подразделения продвинулись еще как минимум на 2 километра на запад. И сейчас выдавливают боевиков одновременно из 7 населенных пунктов. Кстати, большая часть из них уже наполовину занята российскими войсками.

Последние очаги сопротивления помогает уничтожать авиация. Ситуация настолько опасная, что даже НАТОвские советники при генштабе ВСУ говорят: авдеевское направление уже никакими резервами не спасти.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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