Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе превысил критические отметки

Подтоплены дороги и мосты

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе за сутки поднялся ещё на два метра и превысил критические показатели. Подтоплены дороги и мосты. От большой земли отрезаны девять населённых пунктов. Утром пришлось экстренно ликвидировать прорыв дамбы, которая защищает федеральную трассу.

Река Ишим в Тюменской области продолжает прибывать. Самая опасная и непредсказуемая обстановка - в Абатском районе. Там уровень воды за сутки поднялся на два метра. И достиг 11 метров 21 сантиметра. Отметка критическая. Сегодня здесь ожидают пик паводка.

"На сегодня с 8 утра она также сильно прибывает. Динамика такая очень высокая, как мы и ожидали, как прогнозировали. На этот год прогнозы - 12 метров 70 сантиметров. И поэтому мы должны готовиться к этому уровню", - сообщил Игорь Васильев, глава Абатского района Тюменской области.

При наихудшем развитии сценария в зону подтопления попадет 22 населенных пункта, в которых проживает более 2, 5 тысяч жителей. Вода резко подступила к федеральной трассе Тюмень-Омск. Но благодаря заранее подготовленным насыпям, дорожное полотно пока сухое. Правда, утром ситуация осложнилась. Дамбу, защищающую трассу, все же прорвало. Но сотрудники МЧС успели оперативно ликвидировать утечку.

За несколько часов спасатели засыпали и укрепили дамбу, откачали воду. В этом месте трассы организовали реверсивное движение транспорта. А добровольцы заготовили 30 тысяч мешков для дополнительной защиты от воды. Подтоплен мост в районе населенного пункта Ощепково. Из-за этого нет прямого сообщения с селом Назарово и деревнями Юрга и Черемшанка. В общей сложности в Абатском районе отрезаны от большой земли 9 населенных пунктов. Для их жителей организовали лодочную переправу. Там, где вода пришла раньше, ситуация немного улучшается. В городе Ишим и в Казанском районе уровень реки понизился на 13 см, но все равно еще превышает критическую отметку.

В целом улучшается ситуация и в Оренбуржье. Но в некоторых районах вода еще не отступила. За сутки подтопило 118 жилых домов. Там, где вода ушла, работают военные химики.

"Проводя дезинфекцию дорог общего пользования, детских площадок, фасадов и первых этажей с использование трехпроцентного раствора гипохлорита кальция", - сообщил Максим Пчелинцев, начальник службы РХБЗ.

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился до 920 сантиметров. Спасатели МЧС помогают просушить дома. С помощью пожарно-насосных станций откачивают воду из подвалов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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