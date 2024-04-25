Пожароопасный сезон открыт уже в 75 регионах России

В 29 из них установлен особый противопожарный режим

Пока в одних районах ликвидируют последствия наводнений, в других ведут контроль пожароопасной обстановки. Специалисты применяют систему космического мониторинга и беспилотную авиацию, чтобы выявить термические точки. Пожароопасный сезон открыт уже в 75 регионах, в 29 из них установлен особый противопожарный режим.

БПЛА обнаруживает задымление в радиусе 12 километров и способен передать сигнал с высоты более 50 метров. Что касается космического мониторинга, информация со спутников поступает специалистам, а затем доводится до представителей местных властей и служб. Также проводятся рейды. Людям напоминают о правилах безопасности.

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