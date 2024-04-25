ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожароопасный сезон открыт уже в 75 регионах России

11:46
  • четверг
  • 25 апреля 2024

В 29 из них установлен особый противопожарный режим

Пока в одних районах ликвидируют последствия наводнений, в других ведут контроль пожароопасной обстановки. Специалисты применяют систему космического мониторинга и беспилотную авиацию, чтобы выявить термические точки. Пожароопасный сезон открыт уже в 75 регионах, в 29 из них установлен особый противопожарный режим.

БПЛА обнаруживает задымление в радиусе 12 километров и способен передать сигнал с высоты более 50 метров. Что касается космического мониторинга, информация со спутников поступает специалистам, а затем доводится до представителей местных властей и служб. Также проводятся рейды. Людям напоминают о правилах безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Природные пожары
Природные пожары
Природные пожары
Природные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.