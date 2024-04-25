Спасенные шедевры из Таганрога: в Русском музее показали восстановленные после удара ВСУ картины

Восстанавливали шедевры эксперты-реставраторы из северной столицы

Старинные полотна сейчас выглядят так ярко, словно только что написаны. У "Дамы в белом" такое ослепительное платье, что даже реставратор, работавший над картиной, не сразу скажет, где именно пришлось штопать.

"Был прорыв на центральной части картины. Он находился вот в этой части... Вот здесь... видите? Теперь его не рассмотреть", - говорит Вероника Савенок, художник-реставратор Мастерской станковой и масляной живописи Русского музея.

Все эти картины серьезно пострадали во время ракетной атаки ВСУ на Таганрог 28 июля прошлого года. Зенитный снаряд С-200 попал в здание художественного музея и разрушил в том числе зал с постоянной экспозицией шедевров русских живописцев конца 19 - начала 20 столетия.

Картины Коровина, Серова, Рериха, Серебряковой, Жуковского. Золотые имена Серебряного века, эту коллекцию собирали со времен основания музея. Бесценные полотна оказались посечены осколками снаряда, засыпаны пылью и обломками камней. Узнав о трагедии, на место из Петербурга сразу же выехала группа реставраторов Русского Музея:

"Наши специалисты выехали с мобильной лабораторией - Русский музей является единственным обладателем такой мобильной лаборатории, стало понятно, что реставрировать это нужно здесь. Не выездным образом, а в самом Русском музее. Слишком тяжелые были утраты, слишком незнакомыми, непривычными для реставрационного сообщества были повреждения - носили характер разрывов", - говорит Алла Манилова, генеральный директор Государственного Русского Музея.

Когда полотна привезли в Петербург и начали обследовать, ужаснулись даже самые опытные специалисты. Шедевры были не просто повреждены, а буквально изранены. Многочисленные разрывы, трещины, сломанные подрамники, сколы авторского масляного слоя. Пострадали 18 картин, 3 рисунка и мраморная скульптура.

Воссоздание заняло много месяцев, над полотнами трудился весь коллектив художников-реставраторов Русского музея. Нити старинных холстов скрепляли поштучно, трещины заполняли специальным биоклеем под горячим прессом. Чтобы замаскировать безвозвратно утраченные фрагменты масляной краски, подбирали точные оттенки из современных материалов.

"Было много мелкой крошки, стеклянной и каменной, которая при взрывной волне разлеталась и проникала в картины, как абразивная такая крошка. Это была определенная сложность, потому что реставраторы редко имеют дело с такими повреждениями. Обычно это какие-то прорывы, утраты", - говорит Сергей Сирро, заведующий отделом технологических исследований.

Разглядывать эти спасенные шедевры теперь всегда будет интересно не только с художественной точки зрения. В процессе реставрации все полотна тщательно изучили исследователи живописи Русского музея. И составили подробные паспорта об истории создания шедевров: авторские переделки, состав красок и пигментов для следующих поколений реставраторов. Гарантийный срок последних работ - примерно сто лет. Для посетителей-неспециалистов, которым почти невозможно определить, где именно велись работы на полотне, оставили подсказки. Рядом с каждой картиной разместили подробное описание, какие повреждения получило полотно в результате ракетной атаки, что было сделано во время реставрации. Натюрморт Константина Коровина подвергся сильному механическому удару - в результате сломались планки подрамника и картина сложилась вдвое.

Уникальная выставка в Мраморном дворце Санкт-Петербурга продлится до 13 мая, после картины вернутся в Таганрогский художественный музей. Там уже ведутся работы по капитальному ремонту разрушенного здания.

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центра"

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