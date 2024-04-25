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Дипломатия символов: Блинкена прохладно встретили в Китае

11:43
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Американского дипломата у трапа встречал только председатель Шанхайского партийного комитета

На 60 миллиардов долларов американской помощи Киеву будут созданы тысячи рабочих мест в самих США и десятки тысяч могил на территории Украины. Так прокомментировали сегодня в российском МИД принятый Конгрессом и подписанный президентом Байденом пакет военной поддержки для ВСУ. Попытку поколебать российско-китайские связи предпримет сегодня Энтони Блинкен. Госсекретарь США прибыл с визитом в Шанхай.

О международной ситуации - в репортаже Лилии Акиньшиной (см. видео).

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