Дипломатия символов: Блинкена прохладно встретили в Китае

Американского дипломата у трапа встречал только председатель Шанхайского партийного комитета

На 60 миллиардов долларов американской помощи Киеву будут созданы тысячи рабочих мест в самих США и десятки тысяч могил на территории Украины. Так прокомментировали сегодня в российском МИД принятый Конгрессом и подписанный президентом Байденом пакет военной поддержки для ВСУ. Попытку поколебать российско-китайские связи предпримет сегодня Энтони Блинкен. Госсекретарь США прибыл с визитом в Шанхай.

О международной ситуации - в репортаже Лилии Акиньшиной (см. видео).

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