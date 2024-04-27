Лазарева суббота: история, традиции, народные приметы

В 2024 году этот день приходится на 27 апреля

Суббота святого и праведного Лазаря ежегодно отмечается у православных христиан в субботу шестой седмицы (недели) Великого поста. В 2024 году этот день приходится на 27 апреля.

Об истории этого праздника рассказывает Иоанн Богослов. Перед тем, как отправиться в Иерусалим, Иисус Христос узнал о кончине своего друга Лазаря. По пути в дом умершего Христос встретил Марфу и спросил ее: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?". Марфа ответила: "Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир".

Придя к гробнице, Христос попросил откатить камень, закрывавший вход. Марфа напомнила, что Лазарь покоится там уже четыре дня, тело его смердит. Однако Иисус напомнил ей о беседе по дороге и настоял на своем. Он помолился перед входом в гробницу, а затем воззвал громким голосом: "Лазарь! иди вон". И действительно: вышел Лазарь, "обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами". Очевидцы этого чуда уверовали, что Христос — Сын Божий.

Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных чудес, совершенных Христом за время земного пути. Оно показывает, что Богу подвластна и жизнь, и смерть и дарует надежду на то, что всех верующих и исполняющих заповеди ждет воскресение.

Постящимся в Лазареву субботу разрешается рыбная икра, растительное масло и вино. В этот же день готовились к другому большому празднику — Вербному воскресенью, которое отмечали на следующий день. Поэтому в Лазареву субботу хозяйки варили брагу, пекли гречневые блины, готовили кашу и рыбный курник. В Греции в этот день пекут "лазарчики" — сладкое печенье.

В деревнях в Лазареву субботу ломали ветки вербы, чтобы принести их вечером в храм на чин освящения на вечерней службе — Всенощном бдении праздника Входа Господня в Иерусалим. Библия рассказывает, что люди, пораженные чудом воскрешения Лазаря, оказывали Спасителю невероятные почести при въезде в Иерусалим, бросая Ему под ноги пальмовые ветви — царский символ. На Руси пальму заменили вербой.

Освященную вербу приносят домой и хранят целый год — до следующей Лазаревой субботы. В народе верили, что если легонько ударить человека освященными веточками вербы, это наделит его здоровьем.

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