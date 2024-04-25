ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наместника Святогорской Лавры арестовали на Украине

11:27
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Митрополит Арсений отправится за решетку на 60 суток

Наместника Святогорской лавры на Украине отправили за решетку. Митрополит Арсений арестован на 60 суток. И вариантов выйти под залог у него нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УПЦ.

УПЦ лишилась еще двух храмов
СБУ обвинила клирика УПЦ в организации провокаций

Служба безопасности Украины задержала священника в среду. На него завели уголовное дело по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Украинские власти устроили самые масштабные в новейшей истории гонения на церковь. УПЦ обвинили в связях с Россией и фактически запретили в ряде регионов страны. СБУ начала заводить уголовные дела в отношении священников, проводить обыски у духовенства УПЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Святогорская лавра
Святогорская лавра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.