Наместника Святогорской Лавры арестовали на Украине

Митрополит Арсений отправится за решетку на 60 суток

Наместника Святогорской лавры на Украине отправили за решетку. Митрополит Арсений арестован на 60 суток. И вариантов выйти под залог у него нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УПЦ.

Служба безопасности Украины задержала священника в среду. На него завели уголовное дело по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Украинские власти устроили самые масштабные в новейшей истории гонения на церковь. УПЦ обвинили в связях с Россией и фактически запретили в ряде регионов страны. СБУ начала заводить уголовные дела в отношении священников, проводить обыски у духовенства УПЦ.

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