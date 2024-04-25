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Теракт в "Крокусе" финансировался через криптовалюту

10:53
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Деньги выведут на заказчика

Финансирование теракта в "Крокус Сити Холле" шло через многочисленные финансовые организации, в том числе с использованием криптовалюты.

Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации преступления участвовали граждане нескольких стран, заявил ТАСС глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Накануне в надзорном ведомстве рассказали, что "денежный след" способен вывести на заказчика теракта. Президент Владимир Путин подчеркнул, что все заказчики, исполнители и организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" должны быть выявлены и наказаны.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 11 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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