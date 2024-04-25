Владимир Ефимов: более 110 новостроек возводится на месте снесенных домов по программе реновации

Новое жилье получат более 70 тысяч жителей

На месте снесенных домов по программе реновации в столице идет строительство 113 новостроек.

Новые квартиры получат более 70 тысяч жителей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Подбор стартовых площадок для строительства новых домов по программе реновации продолжается. Большинство из них формируется на месте запланированных к сносу жилых домов.

Как ожидается, в этом году будут демонтированы более 200 старых домов, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Жители уже снесенных домов переехали в новостройки.

Наибольшее число москвичей подписало договоры на новые квартиры на юго-востоке (10,9 тысячи), западе (10 тысяч) и севере столицы (9,8 тысячи). На юго-западе и северо-востоке правообладателями стали по 7,6 тысячи горожан, сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

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