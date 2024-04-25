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Военные учения пройдут в Крыму

11:35
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Об этом предупредили власти региона

В Феодосии на полуострове Крым запланированы военные учения. Об этом в четверг, 25 апреля, рассказали в городской администрации.
Шойгу проверил, как идет разработка роботизированных комплексов для армии

Как уточняется в Telegram-канале администрации Феодосии, тренировочные учения со стрельбой проводятся в городе в четверг с 11 до 13 часов. Горожан призывают сохранять спокойствие.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подчеркивал, что в нынешних реалиях государства СНГ должны иметь хорошо оснащенные и обученные армии. Он напомнил, что в различных уголках планеты возникают очаги напряженности, причем это происходит "не без внешнего воздействия".

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Как подчеркнул политик, российская армия сейчас является самой подготовленной и боеспособной в мире.

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