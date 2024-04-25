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США встревожились из-за отношений Венгрии с Россией

11:57
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Будапешт не испытывает враждебности к Москве

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Венгрия развивает отношения с Россией и КНР. Такое признание сделал посол США в Будапеште Дэвид Прессман.
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Как пишет со ссылкой на дипломата The Guardian, Прессман "выразил беспокойство по поводу подхода венгерского правительства" к отношениям с Россией и Китаем.

Его удивило, что Будапешт одновременно развивает отношения с Вашингтоном, а также с Москвой и Пекином, в отличие от других союзников.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявлял, что Евросоюз должен выработать новую стратегию в отношении Украины, поскольку нынешняя провалилась. По утверждению чиновника, такого же мнения придерживается ряд других стран ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя позицию коллег по интеграционному объединению, заявил, что они "хотят дать Украине некий стимул для продолжения войны, они попросили меня не вмешиваться в этот вопрос". Чтобы добиться своего, в Брюсселе обманным маневром отвлекли венгерского политика от голосования по Украине.

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