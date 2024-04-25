Собянин утвердил проект развития территории рядом с Павелецким вокзалом

Речь идет о территории между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической

В Москве принято решение о развитии территории в Даниловском районе. До этого она использовалась неэффективно. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин: "Комплексное развитие ждет территорию между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической — недалеко от станции метро “Павелецкая” и Павелецкого вокзала."

Всего будет застраиваться участок площадью 9,37 га. Там появятся жилые дома. А к ним – необходимая инфраструктура. В том числе колледж, гостиница, отделения банков, магазины, кафе и рестораны. В образовательный комплекс, который построят здесь, войдут школа на 700 учеников и детский сад на 350 мест. Колледж сможет одновременно обучать 1750 студентов.

Градостроительный потенциал территории составляет 257,8 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате будет создано около 3,4 тысячи рабочих мест.

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