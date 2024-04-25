В Париже у мельницы кабаре "Мулен Руж" отвалились крылья

Пострадала вывеска

В Париже у старейшего кабаре "Мулен Руж" обрушились крылья мельницы.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 25 апреля. Лопасти упали прямо на проезжую часть, повредив вывеску с названием. В результате происшествия никто не пострадал.

Вокруг здания установили периметр безопасности, к 9 утра рухнувшие крылья уже вывезли.

О причинах произошедшего пока официально не сообщается. Руководство кабаре заявило, что любые злонамеренные действия исключены.

Кабаре "Мулен Руж" работает с 1889 года, является одной из достопримечательностей Парижа.

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