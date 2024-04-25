Полицейских в Подмосковье обвинили в организации нелегальной миграции

Всего им удалось поставить на учет полторы тысячи человек

Четверых полицейских подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. Всего по этому уголовному делу проходит 14 человек.

По данным следствия, преступное сообщество действовало с января 2022 года по март 2024-го. Десять человек в Балашихе организовали "Бюро миграционных услуг". В подельниках у них был начальник территориального пункта отдела по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России "Балашихинское". А также двое его подчиненных и стажер.

Полицейские за взятки ставили иностранцев на миграционный учет. За два с лишним года они получили более миллиона рублей и "легализовали" полторы тысячи мигрантов. "Бюро" снабжало иностранцев поддельными сертификатами о знании русского языка и российской истории. А также прочими документами.

Из 14 обвиняемых 12 отправлены под стражу. Двое остались под домашним арестом.

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