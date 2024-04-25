Политик предупредил о риске провокации

Около белорусской границы сосредоточена группировка украинской армии численностью около 120 тысяч человек. Такое заявление сделал в четверг, 25 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как подчеркнул политик, вероятность провокации со стороны Вооруженных сил Украины очень велика.

Это подтвердил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Он отметил, что развертывание новых соединений в соседних государствах не способствует разрядке напряженности в международной обстановке, сообщает БелТА.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка войск Североатлантического альянса у границ России насчитывает до 33 тысяч человек. Ее поддерживают около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

Александр Лукашенко отмечал, что "беглые" представители белорусской оппозиции требуют, чтобы ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающим предприятиям в Белоруссии – в частности, по Мозырскому НПЗ. Однако в Киеве должны понимать, что в ответ прилетит десятикратно.

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