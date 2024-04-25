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МИД России опроверг слухи о запрете на выдачу документов россиянам за рубежом

12:41
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Это фейк

Сообщения о том, что Министерство иностранных дел России обсуждает запрет на выдачу и замену документов россиян за границей, не соответствуют действительности. Такое заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве в четверг, 25 апреля.

Ранее в интернете пошли слухи, что возможна "временная приостановка оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства" консульскими учреждениями МИД России за рубежом.

В министерстве, комментируя подобные сообщения, подчеркнули, что "это откровенное вранье и ложь", сообщает ТАСС.

При этом ранее украинские власти официально запретили оказание консульских услуг гражданам Украины за рубежом — так киевский режим пытается вынудить вернуться в страну военнообязанных, чтобы призвать их в ряды ВСУ и отправить на фронт. В частности, украинцам призывного возраста перестали выдавать паспорта в зарубежных дипломатических миссиях.

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