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Сильный пожар охватил кафе в Нижнем Тагиле

12:35
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Горят 2 тысячи "квадратов"

В Нижнем Тагиле загорелось кафе на площади 2000 квадратных метров.

Инцидент произошел на улице Восточной в двухэтажном кафе-клубе Inji. Самостоятельно эвакуировались 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.  

На месте работают 43 пожарных и 12 единиц техники, огонь локализован, сообщили в МЧС России. Причины ЧП пока неизвестны.

"Загорелся клуб в баре, пока думают, что это проводка. Сегодня там должна была быть свадьба. Как же сильно повезло, что банкет еще не начался", - рассказала местная жительница в социальных сетях.

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Пожар в кафе в Нижнем Тагиле
Пожар в кафе в Нижнем Тагиле
Пожар в кафе в Нижнем Тагиле
Пожар в кафе в Нижнем Тагиле
Пожар в кафе в Нижнем Тагиле
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