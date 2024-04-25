Сильный пожар охватил кафе в Нижнем Тагиле

Горят 2 тысячи "квадратов"

В Нижнем Тагиле загорелось кафе на площади 2000 квадратных метров.

Инцидент произошел на улице Восточной в двухэтажном кафе-клубе Inji. Самостоятельно эвакуировались 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают 43 пожарных и 12 единиц техники, огонь локализован, сообщили в МЧС России. Причины ЧП пока неизвестны.

"Загорелся клуб в баре, пока думают, что это проводка. Сегодня там должна была быть свадьба. Как же сильно повезло, что банкет еще не начался", - рассказала местная жительница в социальных сетях.

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