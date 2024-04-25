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Песков рассказал о судьбе контрактов, которые контролировал Тимур Иванов

13:03
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Все начатые работы будут продолжены

Все контракты, которые курировал задержанный экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, будут продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. При этом он оговорился, что деталей не знает.

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Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов, которые волновались, что работа будет приостановлена на период следствия. Напомним, Иванов курировал работу военно-строительного комплекса. Чиновник был задержан вечером 23 апреля.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера. Вместе с ним арестованы Сергей Бородин и Александр Фомин. Последнему вменяют дачу взятки.

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