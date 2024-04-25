Песков рассказал о судьбе контрактов, которые контролировал Тимур Иванов

Все начатые работы будут продолжены

Все контракты, которые курировал задержанный экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, будут продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. При этом он оговорился, что деталей не знает.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов, которые волновались, что работа будет приостановлена на период следствия. Напомним, Иванов курировал работу военно-строительного комплекса. Чиновник был задержан вечером 23 апреля.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера. Вместе с ним арестованы Сергей Бородин и Александр Фомин. Последнему вменяют дачу взятки.

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