Власти США признались в таких поставках

Соединенные Штаты напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. Такое заявление сделал в четверг, 25 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о скрытных поставках ракет ATACMS Киеву, спикер Кремля отметил, что Россия в любом случае добьется своего, а эта военная помощь доставит больше проблем самой Украине, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что организованное Вашингтоном исподтишка деяние невозможно оправдать. Даже американские СМИ, настроенные не в пользу России, "признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что новый пакет американской помощи с ATACMS – это продление кровавой агонии режима Зеленского, тогда как "серьезно рассчитывать на победу Киева Запад уже не может".

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