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Кремль объяснил, как ответит на изъятие российских активов за рубежом

13:20
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Запад хочет присвоить замороженные активы России

Россия в случае изъятия ее активов на Западе будет защищать свои интересы. Об этом заявил в четверг, 25 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что "мы будем это делать таким образом, который будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам".

При этом раскрыть содержание потенциальных ответных мер Песков отказался, заявив, что "не мог бы и не буду этого делать", сообщает ТАСС.

Ранее французский политик Флориан Филиппо напомнил, что в России очень много европейских активов — Москва способна ответить Западу на конфискацию своих средств. В любом случае, изъятие ЕС российских средств незаконно и создаст нежелательный прецедент в международном праве, предупредил Филиппо.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отмечал, комментируя планы Запада в отношении российских активов, что "кражи – это основы англосаксонской цивилизации". Он напомнил, как после свержения в России царя "быстро-быстро английский дипломат проник в Зимний дворец, украл короны и драгоценности, и потом их гордо носила английская королева".

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