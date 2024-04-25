Макрон предсказал гибель Европы в ближайшие годы

Макрон предсказал гибель Европы

Европа в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть вытесненной и ослабленной.

Все это может привести к ее гибели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в Сорбонне.

"Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Также вероятны риски обеднения Европы. В связи с этим страны ЕС должны разработать новую стратегию роста и развития при сохранении стратегической и технологической независимости.

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