Священник раскритиковал шоколадный храм

Пасхальный шоколад в виде храма вызвал недоумение у священника

Пасхальный шоколадный храм, похожий на Храм Христа Спасителя, вызывает недоумение. Так прокомментировал доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов в интервью РИА Новости предложение одного из столичных ресторанов. Священник считает, что такая продукция говорит об отсутствии чувства такта у производителей.

При этом о. Павел не считает, что у тех, кто это придумал был злой умысел. Возможно, они из лучших побуждений выбрали такую форму. Но забыли, что есть граница между бытовыми вещами и чем-то священным. Потребителю придется разрезать "храм" на части. Иначе его не съесть.

Священник напомнил, что храм Христа Спасителя был взорван в начале XX века. И лишь относительно недавно отстроен заново. Поэтому такое действо, как разрезание шоколадной копии может "разбередить раны". Есть традиционные для Пасхи продукты: куличи, яйца и пасхи. Их и стоит употреблять, считает протоиерей.

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