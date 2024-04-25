Стало известно, чем займется Путин в майские праздники

О планах президента рассказали в Кремле

Президент России Владимир Путин планирует работать в течение майских праздников. Об этом заявил в четверг, 25 апреля, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, у российского лидера "праздники рабочие, рабочие праздники". Конкретизировать график главы государства Песков не стал, но повторил, что "в любом случае это будет рабочими днями для него", сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства иногда приезжает в Кремль на ночь глядя. Как пояснил его пресс-секретарь, президент "предпочитает (ездить) вечером, когда не такое напряженное движение, чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей".

При этом вопросы, связанные со специальной военной операцией, остаются абсолютным приоритетом при формировании рабочего графика президента, подчеркивал его пресс-секретарь.

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