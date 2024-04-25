ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, чем займется Путин в майские праздники

13:29
  • четверг
  • 25 апреля 2024

О планах президента рассказали в Кремле

Президент России Владимир Путин планирует работать в течение майских праздников. Об этом заявил в четверг, 25 апреля, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков. Главное

Как подчеркнул спикер Кремля, у российского лидера "праздники рабочие, рабочие праздники". Конкретизировать график главы государства Песков не стал, но повторил, что "в любом случае это будет рабочими днями для него", сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства иногда приезжает в Кремль на ночь глядя. Как пояснил его пресс-секретарь, президент "предпочитает (ездить) вечером, когда не такое напряженное движение, чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей".

При этом вопросы, связанные со специальной военной операцией, остаются абсолютным приоритетом при формировании рабочего графика президента, подчеркивал его пресс-секретарь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.