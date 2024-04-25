Лукашенко назвал число российских ядерных боеприпасов в Белоруссии

Часть российского ТЯО перенесли на белорусскую территорию

Россия разместила в Белоруссии несколько десятков ядерных боеприпасов. Об этом рассказал в четверг, 25 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По мнению политика, "стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать", зато "о тактическом оружии и речи быть не может — оно должно быть на территории Беларуси".

Лукашенко подчеркнул, что именно он настоял в своем время на том, чтобы разместить в Белоруссии "энное количество боеприпасов". Уточняя, президент заявил, что речь идет про "несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов", сообщает ТАСС.

На Западе ранее обвиняли Москву и Минск в подготовке к ядерной агрессии, поскольку Россия разместила часть своего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Однако начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отмечал, что Москва никому никогда не угрожает применением своего ядерного арсенала, он лишь служит гарантом безопасности.

При этом польский президент Анджей Дуда считает, что Россия могла разместить ядерное оружие в Калининградской области, поскольку "российские власти проводят враждебную агрессивную политику". Никаких доказательств своих слов политик привести не смог.

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