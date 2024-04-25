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Герман Стерлигов подтвердил развод с женой

13:45
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Кроме того, он лишил наследства троих из пяти детей

Православный миллиардер Герман Стерлигов подтвердил, что развелся с женой. Кроме того, он объявил ее и их троих детей еретиками. Дочь и два сына, по словам предпринимателя, лишены наследства. Об этом сам Стерлигов на писал в своем телеграм-канале

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Он назвал жену пущеницей - разведенной женщиной. Этим же словом обозначил дочь Пелагею. Также в опале сыновья Арсений и Пантелеимон. А вот еще два сына - Сергий и Михей признаны достойными наследниками. Именно они сейчас заправляют в родовой "слободе". 

Ранее Алена Стерлигова опровергала информацию о разводе. Она утверждала, что в семье царят мир и порядок. Стерлигов в последние годы прославился своими консервативными взглядами. Даже в свой магазин он пускал только тех, кто разделяет традиционные ценности. 

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Герман Стерлигов
Герман Стерлигов
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