Силуанов заявил о необходимости налоговой донастройки

Обсуждения начнутся в мае

В России назрела "донастройка" налоговой системы.

Об этом в четверг, 25 апреля, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы видим, что назрела такая необходимость в донастройке налоговой системы" – передает его слова РИА Новости.

Министерство планирует обсудить с бизнесом конкретные предложения по налоговой системе в середине мая 2024 года, чтобы была возможность принять их в весеннюю сессию.

Ранее в Минфине пообещали перекрыть лазейки по неуплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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