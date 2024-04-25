ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов заявил о необходимости налоговой донастройки

13:54
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Обсуждения начнутся в мае

В России назрела "донастройка" налоговой системы.

Об этом в четверг, 25 апреля, заявил глава Минфина России Антон Силуанов  на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы видим, что назрела такая необходимость в донастройке налоговой системы" – передает его слова РИА Новости.

Министерство планирует обсудить с бизнесом конкретные предложения по налоговой системе в середине мая 2024 года, чтобы была возможность принять их в весеннюю сессию.

Ранее в Минфине пообещали перекрыть лазейки по неуплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Антон Силуанов
Антон Силуанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.