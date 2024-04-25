Собянин: К началу будущего учебного года в ТиНАО откроется новая школа

За 13 лет в столице построено более 600 объектов образования

30 новых учебных заведений откроют в столице к 1 сентября. Одну из уже построенных школ - в ТиНАО - сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Сопровождали его будущие ученики, их родители и учителя, которые будут здесь преподавать.

За новыми знаниями – в новую школу. Уже в сентябре в ТиНАО появится ещё одна: большая, светлая, уютная. Такая, что будущие ученики, которых пригласили посмотреть, где им предстоит получать знания, пришли в восторг. Больше всего, как ни странно, поразил актовый зал и его интерьерные решения.

А школьники постарше уже строят планы, чем именно займутся здесь в свободное от учебной нагрузки время. Родителей, конечно, больше волнует безопасность детей. И возможность пересмотреть плотное расписание кружков и секций.

В здании общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров будут учиться 1200 школьников. Для них и педагогов – универсальные и специализированные кабинеты.

"Здесь будут развиты очень много профилей и предпрофессиональное образование. Из предпрофессионального образования мы можем здесь открыть и инженерный класс, и медиа-класс, и предпринимательский класс. А вот новое лабораторное оборудование, которое будет поставлено, даже может позволить нам открыть медицинский класс. Об этом мы мечтаем", - рассказала Татьяна Наумкина, директор ГБУ "Школа №2083" города Москвы.

Появится и IT-полигон, без которого уже сложно представить современную школу. Здесь будут проходить занятия по робототехнике, 3D-моделированию, программированию, геоинформатике и проектированию интерфейсов. И библиотека теперь не просто хранилище для книг.

"Подход к образованию изменился. Ребята создают какие-то проекты, какие-то реальные дела. Для этого нужно совершенно другое пространство. Чтобы при необходимости можно было воспользоваться литературой, компьютером, интернетом. Можно было переместиться, сделать что-то своими руками", - пояснила Татьяна Щуцкая, заместитель директора ГБУ "Школа №2083" города Москвы.

Сегодня вместе с будущими учениками новую школу осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Современная школа. Здесь есть медиатека, современные классы, два спортзала. Рядом дома, парк. Пешеходная доступность до МЦД-2 "Силикатная". Это практически наземное метро. Поздравляю с новосельем, с новой школой. 1 сентября уже пойдете в эту школу", – отметил Собянин.

За 13 лет в столице построено более 600 объектов образования – это 428 детских сада и 183 школы. В ближайшие два года в планах московских властей увеличить эти цифры примерно на треть. А ещё запустить программу капитального ремонта школьных зданий.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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