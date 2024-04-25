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СКР: Свыше 3 тысяч наемников воюют за ВСУ

14:16
  • четверг
  • 25 апреля 2024

СК уже направил для передачи в суд пять уголовных дел против таких иностранцев

Более 3,1 тысячи наемников участвуют в специальной военной операции на стороне Украины. Об этом в четверг, 25 апреля, рассказали в Следственном комитете России.
Родственники солдат-наемников из Колумбии не могут забрать их тела

В распоряжении российских следователей имеются данные об участии в боевых действиях на стороне ВСУ более 3 100 наемников, большинство которых прибыли из США, Канады, Британии и Грузии.

Следственный комитет уже направил для передачи в суд пять уголовных дел против наемников из США, Великобритании и Франции, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Украина не прекращает попыток вербовать наемников в Южной Корее. В популярном южнокорейском интернет-сообществе появилось сообщение под заголовком: "В одной украинской боевой группе объявили о наборе сотрудников".

10 апреля председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что группа наемников из Польши численностью до роты прибыла в район подконтрольного Киеву города Орехов в Запорожской области, недалеко от линии боевого соприкосновения. Это подтверждают местные жители.

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