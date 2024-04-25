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Московская детская больница имени Башляевой отмечает юбилей

15:00
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Медучреждение работает уже 40 лет

Детская городская больница имени Башляевой отмечает свой 40-летний юбилей. В столице уже 12 лет модернизируют здравоохранение, в том числе и педиатрию. Благодаря этому в больнице за последние годы полностью обновили оборудование, усовершенствовали методы диагностики и изменили подход к пациентам.

Так, большинство диагнозов ставится уже в момент поступления в учреждение. Сразу назначаются и проводятся необходимые исследования. И это очень важно для маленьких пациентов, потому что каждый лишний день, пусть и в очень хорошей клинике, для них - большой стресс.

"Сегодня детям не нужно долго находиться в стационаре, если раньше это было 15-20 и более дней, то сегодня это меньше 4 дней. Все необходимые исследования для постановки диагноза детям уже есть возможность провести на уровне приёма в отделение. И дети, которые находятся в отделении, им не нужно выходить из отделения - вся помощь им оказывается там", - говорит Исмаил Османов, главный врач.
 

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Детская больница имени Башляевой
Детская больница имени Башляевой
Детская больница имени Башляевой
Детская больница имени Башляевой
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