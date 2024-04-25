В подмосковном Щелкове воспитатель детского сада избила ребенка

Это уже не первый случай

В подмосковном Щелкове выясняют обстоятельства инцидента в одном из детских садов. Там на прогулке воспитатель избила ребенка. Причем оказалось, что это уже далеко не первый подобный случай в её практике. Что об этом думают родители и какие меры уже приняты в отношении женщины?

Воспитатель сада "Малышок" решительными шагами подходит к детям. Хватает малыша, бросает на пол, бьёт по голове, по ногам, по спине. За руку оттаскивает к месту, где ребёнку, судя по всему, придётся отбыть наказание. Вместе с ним на лавку отправляются и другие участники прогулки. Детей грубо сажают в ряд, где им через полминуты предстоит выслушать отповедь. Звука нет. Но ясно: сотрудница сада сильно раздражена. Если внимательно пересмотреть кадры, можно понять, что её вывело из себя. Малыши снова и снова пролезали через отверстие в стене. Видео посмотрели местные власти и следователи. В саду началась проверка.

"В настоящий момент мы совместно с администрацией городского округа Щелково и администрацией школы ведём служебное расследование. На беседу приглашен воспитатель, и, конечно же, это не останется без внимания и без соответствующих принятых мер. Разберемся детально и глубоко", - сообщила Елена Бушнева, и. о. председателя комитета по образованию администрации городского округа Щелково

А это уже другая прогулка, но воспитатель, как установлено, та же. Она по очереди хватает детей за руки, за капюшоны, как получится, и тащит с одной лавки на ту самую, где все должны сидеть и не двигаться. Малышей снова отчитывают. Они не пытается убежать или позвать на помощь. Кто-то спокойно катается рядом на самокате. Можно предположить, что такой сценарий - привычный. Почему об этом не знали, объяснимо. На кадрах - ясельная группа. А значит, многие дети, если и говорят, то ещё плохо. Родители в растерянности.

"Очень много вопросов. Очень тревожно, что такие ситуации происходят, все родители взволнованны".

А вопросов действительно много. Эти кадры сняты в феврале на камеру видеонаблюдения. Трёхлетняя девочка выходит из группы. Садится на лавочку у шкафчика. Спокойно снимает платье, достаёт и надевает зимнюю одежду. В раздевалке при этом присутствует женщина. Мимо несколько раз проходят сотрудники сада. Малышка идёт на улицу. Беспрепятственно следует к калитке. Там ей, что тоже интересно, придерживая дверь, помогает выйти мама ещё одной воспитанницы. И ребёнок пропадает из поля зрения, не только объектива, но и всего коллектива сада на 40 минут. Девочку у железной дороги обнаружила соседка и позвонила её родителям. Всё закончилось благополучно. Как ни странно, и для сотрудников образовательной организации тоже. Теперь во всех вопросах будут разбираться.

"Следственными органами по информации о нанесении воспитателем детского сада ударов ребенку возбуждено уголовное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области.

Важно сказать, что родители в общем садиком довольны. В других группах подобного не случалось. Некоторые водят сюда двоих и даже четверых детей, но ни с чем подобным не сталкивались. Как реагировать на случившееся, никто не знает.

Родители теперь добиваются увольнения педагога. Самое страшное в этой истории, что коллеги агрессивной воспитательницы молчали. Они не могли не замечать происходящего - группы выходят на прогулку вместе. Кадры, попавшие в руки журналистам, случайно снял с балкона местный житель. В ином случае, всё, вероятно, так и продолжалось бы.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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