В усадьбе Покровское-Стрешнево продолжается масштабная реставрация

Усадьба дошла до реставраторов в плачевном состоянии

В усадьбе Покровское-Стрешнево сейчас воссоздают огромные старинные розетки. Историческая лепнина во многих залах была утрачена или серьёзно пострадала от пожаров, протечек и времени. Теперь реставраторы идут вслед за авторами оригиналов, словно поворачивая время вспять. Что общего между скульптором и кондитером?

Из бесформенной массы серого пластилина под инструментами Сергея Беляева вырастают листья и распускаются цветы. Скульптор воссоздает утраченную лепнину в усадьбе Покровское-Стрешнево. Сейчас она закрыта на реставрацию, и в бывших дворянских залах временно разместились мастерские.

"В Архитектурном наследии разрабатывают эскиз - то есть чертеж общий, размеры даются. Моё дело - этот рисунок реализовать в объем. Нравится, где нужно подумать, пофантазировать - сами видите, приходится подходить к работе как к разгадке ребуса", - рассказал скульптор Сергей Беляев.

Схематичный рисунок превращается в изящный выпуклый орнамент - это первая, пока еще "черновая" заготовка, по ней отливают силиконовую форму и получают первый гипсовый слепок, его дорабатывают и снова заливают в силикон - этим как раз сейчас занимается Алексей Макаров и чувствует себя немного кондитером, который колдует над тортом. Только монументальным.

"Чистовую" форму снова заливают гипсом. Консистенция - максимально текучая, чтобы повторить малейшие детали. Кисточкой мастера создают дополнительные вибрации, чтобы избежать пузырей. Времени очень мало. Полностью розетка высыхает за 72 часа, но уже через час, когда гипс схватился, розетку открывают.

"Пузырьков нет, есть только наплывы, шероховатости - в целом розетка проучилась хорошо", - говорит Владимир Сугкоев, лепщик-реставратор.

Таких неповторимых и оригинальных розеток мастера создают 14 - по числу залов на втором этаже особняка. Усадьба Покровское-Стрешнево до реставраторов дошла в плачевном состоянии - после пожаров и протечек, в плесени и с грубыми докомпановками советского периода. Историческая лепнина во многих залах была утрачена либо повреждена. И теперь многое приходится создавать заново - как, например, так называемые профилированные потолочные тяги - это пояски и карнизы, с которыми потолки превращаются в картины в рамках. По проекту, в главном доме усадьбы будут историческими даже двери и ручки.

"Все восстанавливается по архивным фотографиям, все должно соответствовать историческому облику, который был здесь в времена проживания княгини Шаховской. Вся фурнитура оконная и дверная - все было подобрано к тому времени", - рассказала Ольга Джавадова, руководитель проекта реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево.

При княгине Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой господский дом в начале XX века превратился в сказочный средневековый замок. Остались построенные по ее задумке флигели из красного кирпича. А центральная часть дома сохранилась от первых Стрешневых, которые владели усадьбой четверть века.

На время реставрации бывшее дворянское гнездо закрыто для посещений. Но уже скоро посетители смогут оценить интерьеры в блеске сусального золота и восстановленный регулярный сад.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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